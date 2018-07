EdF : Griezmann confie avoir eu une pensée folle en pleine finale

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Antoine Griezmann, buteur de l'équipe de France, après le sacre des Bleus au Mondial 2018 contre la Croatie (4-2) : « Je ne sais pas où je suis ! Je suis vraiment très heureux. Ça a été un match très difficile. La Croatie a fait un gros match. Nous, on est rentrés timidement, on s'est lâchés petit à petit. Et on a réussi à faire la différence. Franchement, c'est un kiff. On a hâte de soulever la Coupe et de la ramener en France. Mon but ? J'ai hésité à faire la panenka, à la Zidane (rires). Mais j'ai préféré ouvrir mon pied », a-t-il explique au micro de TF1.