EdF : Grenier rêve encore de l'équipe de France

Dans : Equipe de France, Rennes.

Sélectionné à cinq reprises en équipe de France, et notamment pour le Mondial 2014 auquel il avait finalement renoncé au dernier moment en raison d'une blessure aux adducteurs, Clément Grenier a relancé sa carrière en quittant l'OL la saison passée pour Guingamp, puis en rejoignant le Stade Rennais lors de ce mercato. Auteur d'un bon début de saison, le milieu de terrain de27 ans avoue qu'il n'a pas totalement renoncé à l'idée de porter encore le maillot tricolore.

Se confiant sur RMC, Clément Grenier a confié son secret espoir de revenir un jour en équipe de France. « Je le dis depuis quelques mois, mais c’est un peu fou de penser à l’équipe de France. J’ai envie de me concentrer sur cette saison parce qu’elle est très importante pour moi. Mais j’y ai goûté, j’ai envie. Je vais me donner les moyens d’y aller. Après, on y est ou pas mais je vais me donner les moyens de retourner en équipe de France, parce que ce sont de grands moments et le maillot bleu fait rêver tout le monde », avoue le joueur rennais, très réaliste concernant ses chances de revoir un jour Clairefontaine.