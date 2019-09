EdF : Giroud se fixe un double objectif de gala en Bleus

Dans : Equipe de France.

Auteur de son 36e but en 92 sélections sous le maillot de l’Equipe de France face à l’Albanie samedi soir (4-1), Olivier Giroud affole les statistiques. Souvent critiqué, le buteur de Chelsea est incontournable aux yeux de Didier Deschamps grâce à son mental à toute épreuve et grâce à son efficacité importante. Après la victoire face aux Albanais et avant la réception d’Andorre au Stade de France, l’ancien buteur d’Arsenal a ainsi confié qu’il s’était fixé deux énormes objectifs avec le maillot tricolore.

« 92 sélections, ce n'est pas un compte rond (sourire) ! Mon objectif, c'est de rejoindre Michel Platini (41 buts sous le maillot bleu) et d'atteindre les cent sélections. C'est important de se fixer des objectifs personnels » a indiqué Olivier Giroud avant de décrire la prestation offensive des Bleus contre l’Albanie. « Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Je suis notamment très content pour Kingsley Coman qui n'a pas souvent été épargné par les blessures par le passé. Là, il a montré ses qualités de percussion et de vitesse. C'était vraiment bien. En plus, il s'est montré efficace devant le but » s’est félicité un Olivier Giroud très heureux de la tournure des événements, lui qui semble toujours aussi indispensable à un an de l’Euro.