EdF : Giroud sauve son match, et son avenir en Bleu ?

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Alors que son avenir international semblait en péril, Olivier Giroud a répondu de la plus belle des manières face aux Pays-Bas ce dimanche soir (2-1). Auteur d'une mauvaise prestation et tout proche d'être remplacé par Deschamps, l'avant-centre de 31 ans a finalement réussi à trouver le chemin des filets d'une belle reprise après un centre de Mendy (75e) pour offrir la victoire à son équipe.

Un but qui le soulage, sachant qu'il n'avait plus marqué depuis 10 matchs en étant resté muet à la Coupe du Monde. DD a donc bien fait de conserver sa confiance en Giroud, qui dépasse Zidane et devient ainsi le seul quatrième meilleur buteur de l'histoire de la France avec 32 buts inscrits sous le maillot bleu. L'attaquant de Chelsea a donc pleinement participé à la fête, en finissant par sortir sous l'ovation du public français (87e). Tout est bien qui finit bien, même sur Twitter.