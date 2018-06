EdF : Giroud et Matuidi titulaires, ça sent mauvais prévient Ménès

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Déçu de la prestation de l’équipe de France malgré la victoire contre l’Australie (2-1) samedi, Didier Deschamps va modifier son onze de départ.

Selon les mises en place à l’entraînement, le sélectionneur tricolore privilégie un 4-2-3-1 dont Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé ne font pas partie. En effet, les cadres Blaise Matuidi et Olivier Giroud devraient débuter face au Pérou ce jeudi (17h). Rien de rassurant pour Pierre Ménès, qui constate que le technicien n’a pas vraiment de plan pendant cette Coupe du monde.

« Ce retour en arrière prouve que Didier Deschamps navigue à vue et qu’aucune équipe type ne se dégage depuis plus d’un an, a remarqué le chroniqueur de CNEWS Matin. Va-t-il rebattre les cartes à chaque match ? N’est-ce pas, au fond, un terrible aveu de faiblesse ? Il n’y a pas de quoi être franchement optimiste. Pour être franc, je ne l’étais guère avant le début du tournoi. Ce match contre l’Australie a encore avivé mes inquiétudes. Après, tout le monde a le droit de rater un match. »

Les attentes de Ménès

« Contre le Pérou, on est en droit d’attendre une charnière centrale plus sûre et plus complémentaire, un milieu qui joue plus haut et qui crée des décalages pour les attaquants. Un Antoine Griezmann enfin concentré sur l’équipe de France et pas sur le recrutement de l’Atlético Madrid, et un Kylian Mbappé qui répond aux promesses, a cité Ménès. Si tout se passe comme ça, on verra une belle équipe de France. Et il serait grand temps… » En cas de succès, les Bleus pourraient au moins faire un grand pas vers les huitièmes de finale.