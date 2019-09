EdF : Giroud boulet des Bleus, Gilles Favard frappe fort

Dans : Equipe de France.

Auteur de son 36e but avec l’Equipe de France contre l’Albanie samedi soir, Olivier Giroud n’est pas parvenu à remettre ça contre Andorre, mardi. Une déception pour l’attaquant de Chelsea, qui rêve de dépasser le nombre de buts de Michel Platini. Mais globalement dans le jeu, le buteur tricolore a prouvé qu’il avait encore sa place, combinant astucieusement avec Griezmann, Coman ou encore Lemar lors de ces deux matchs. Un avis partagé par la majorité des consultants, mais pas par Gilles Favard.

Et pour cause, Le Spectre a indiqué sur son compte Twitter que selon lui, Olivier Giroud n’avait tout simplement plus le niveau pour évoluer en Equipe de France. « J'ai toujours pris la défense de Giroud… force est de constater qu'il n'a plus le niveau de l'équipe de France ! » a écrit le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui serait sans doute favorable à un replacement de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque au côté d’Antoine Griezmann, ce qui laisserait la place à Kingsley Coman sur l’aile droite. Un schéma que Didier Deschamps testera peut-être contre l’Islande ou la Turquie lors du prochain rassemblement même si sans aucun doute, Olivier Giroud garde une place de tout premier choix dans l’esprit de « DD ».