EdF : Giroud boulet des Bleus ? Daniel Riolo hausse le ton !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Inefficace durant la Coupe du monde, Olivier Giroud a retrouvé le chemin des filets dimanche soir contre les Pays-Bas (2-1).

Auteur du but de la victoire, l’attaquant de Chelsea a marqué pour la 32e avec l’Equipe de France. Malgré cette énorme statistique, les critiques sont toujours plus nombreuses envers Olivier Giroud depuis quelques semaines. Et pourtant, le n°9 de l’Equipe de France est « essentiel » au jeu des Bleus selon Daniel Riolo, comme le journaliste de RMC Sport l’a expliqué dans l’After Foot.

« Olivier Giroud, qu’on le veuille ou non, est essentiel à cette équipe. Mentalement, l’équipe est forte et elle est à l’image de Giroud car mentalement, il est très fort et c’est pour ça qu’il est difficile à remplacer. Ce label « performance » des Bleus m’impressionne car même si ce n’est pas brillant, ça gagne toujours » a confié Daniel Riolo, qui avait déjà souligné après le match nul en Allemagne que c’est après la sortie d’Olivier Giroud (remplacé par Dembélé) que les Bleus avaient reculé et concédé des occasions. Didier Deschamps appréciera sans doute cet opinion…