EdF : Giroud au niveau de Griezmann et Mbappé, Larqué applaudit

Qu’il marque ou pas, Olivier Giroud reste le titulaire inamovible de l’attaque des Bleus pour Didier Deschamps.

Une marque de confiance qui se justifie sur le temps puisque l’attaquant français continue de grimper dans l’échelle des meilleurs buteurs tricolores de l’histoire. Cela ne l’empêche pas d’avoir toujours ses détracteurs, pour qui l’avant-centre de Chelsea n’est pas a niveau de ses coéquipiers, et fait de l’ombre à Kylian Mbappé qui pourrait faire encore plus mal dans l’axe. Sans parler de ceux qui regrettent toujours l’absence de Karim Benzema. Mais pour Jean-Michel Larqué, force est de constater que l’ancien de Montpellier sait élever son niveau de jeu pour ne pas faire tache dans cette flamboyante équipe française. Et le consultant de livrer au Parisien qu’il est bluffé par les progrès d’Olivier Giroud.

« Quant à Giroud, il arrive à un total de buts vraiment impressionnant. J’ai vraiment l’impression que ce garçon est en progrès. C’est peut-être dû à la présence de Griezmann et de MBappé qui le mettent en bonne position, mais je le trouve plus délié, moins emprunté. On le critiquait beaucoup sur le fait qu’il soit moins technique que les autres mais il s’est vraiment amélioré. Il se met au diapason de l’équipe et est particulièrement efficace », a souligné l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, pour qui le natif de Chambéry ne craint absolument rien pour sa place tant qu’il évoluera à ce niveau.