EdF : Fred Hermel rend un hommage XXL à ce Bleu sous-coté

Vendredi, l’Equipe de France a rendez-vous avec la Moldavie pour son premier match officiel de l’année 2019. Et comme il le fait depuis plusieurs mois, Didier Deschamps confiera les clés du jeu offensif à Kylian Mbappé et à Antoine Griezmann, ses deux vedettes d’attaque. L’attaquant de l’Atlético Madrid est d’ailleurs « sous-coté » selon les mots employés par le sélectionneur en conférence de presse lundi. Un constat que partage à 100 % Fred Hermel, lequel a confié sur RMC Sport que le natif de Mâcon méritait d’être davantage mis en lumière.

« Il est sous la lumière mais je pense que Griezmann est sous-coté à cause de son jeu parce qu’après avoir été façonné par Simeone, c’est un joueur dont l’apport est beaucoup moins visible que d’autres, c’est-à-dire qu’il se sacrifie tellement pour le collectif qu’on le voit un peu moins, comme en équipe de France. C’est quelqu’un qui pourrait donner beaucoup plus mais qui ne le fait pas parce qu’il y a cet aspect ultra-défensif du jeu de l’Atletico et il ne faut pas oublier qu’il a été très utile pour gagner la Coupe du Monde. Personnellement, je pense que le meilleur joueur de cette Coupe du Monde et pour la France, c’était Antoine Griezmann. Quand on parle de Messi, de Ronaldo on parle de meilleurs joueurs de leur équipe, Griezmann a tout un travail hors lumière qui fait qu’il est moins côté parce que c’est aussi beaucoup plus difficile à comprendre, c’est plus sophistiqué » a confié le correspondant de RMC à Madrid dans des propos rapportés par FootRadio.com. Et qui rappelle à tout le monde que les Bleus n’auraient certainement pas obtenu de tels résultats ces derniers mois sans Antoine Griezmann…