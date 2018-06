EdF : Fekir, Kimpembe, huis clos… Ménès sent venir le fiasco

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Décevante dans le jeu pendant la phase de groupe, l’équipe de France devra montrer autre chose pour avancer dans ce Mondial 2018.

Cela passera peut-être par des changements dans le onze de départ. C’est du moins ce qu’espère Pierre Ménès, qui aimerait voir Presnel Kimpembe, Corentin Tolisso et Nabil Fekir titulaires contre l’Argentine en huitièmes samedi (16h). « Malheureusement, on n’a presque aucune chance de voir cette équipe à Kazan, a reconnu le spécialiste dans sa chronique pour CNEWS. On va encore avoir le droit à Samuel Umtiti, Olivier Giroud, Blaise Matuidi… Il y a un côté immuable dans la tactique des Bleus, qui en devient exaspérant. »

Mais un autre choix de Didier Deschamps inquiète encore plus Ménès. Celui qui a permis au sélectionneur de garder sa compo secrète. « Est venue s’ajouter la tragicomédie de jeudi avec une équipe de France qui ne s’est pas entraînée à l’endroit où elle était supposée le faire à huis clos. C’est, au choix, un aveu de défiance vis-à-vis des médias français, qui ne serait pas nouveau, ou un aveu de faiblesse, qui serait beaucoup plus inquiétant, a-t-il prévenu. Les Argentins, qui n’ont aucune raison d’être plus confiants, ne donnent pas l’impression de faire autant de simagrées. » Et pour cause, l’Albiceleste se considère presque comme un miraculé dans ce tournoi.