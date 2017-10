EdF : Evra chez les Bleus ? C'est game over et pour toujours

Dans : Equipe de France, OM.

Patrice Evra est déjà poussé sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille par un Jordan Amavi qui n'a pas mis longtemps à démontrer ses qualités, mais il semble désormais acquis que sa carrière internationale est à conjuguer au passé. Tonton Pat, désormais roi des vidéos, va donc pouvoir consacrer plus de temps à sa passion des réseaux sociaux.

Selon Aujourd'hui en France, le défenseur international de 36 ans ne profitera pas cette fois du possible forfait de Layvin Kurzawa, lequel devait remplacer Benjamin Mendy, out pour plusieurs mois suite à son opération des ligaments. Car si le défenseur du PSG renonce, c'est Lucas Digne qui devrait être titularisé, Didier Deschamps n'ayant, à priori, pas l'intention de relancer Patrice Evra comme il l'avait fait lors de France-Suède l'an dernier. « Le rappel d’Evra, en grande difficulté à Marseille, est exclu », annonce le quotidien. Lucas Digne est donc prêt à bondir, et cela même si du côté du FC Barcelone il n'a pas non plus eu énormément de temps de jeu. Mais pour le sélectionneur national, l'heure de tourner la page Patrice Evra est cette fois venue.