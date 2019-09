EdF Espoirs : Aouar touché aux adducteurs et forfait

Dans : Equipe de France, OL.

Souffrant des adducteurs, suite au match de samedi entre l'Olympique Lyonnais et Bordeaux, Houssem Aouar a finalement déclaré forfait et le joueur de l'OL ne rejoindra donc pas ses coéquipiers à Clairefontaine où les Espoirs de Sylvain Ripoll préparent le match amical de jeudi soir contre l'Albanie et celui de lundi prochain contre la République Tchèque. La FFF n'a pas encore communiqué le nom de son remplaçant.