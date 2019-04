EdF : Encore une attaque XXL, Patrice Evra ne va pas laisser passer ça

Dans : Equipe de France, PSG.

Toujours pas retraité officiellement, Patrice Evra connaît une fin de carrière très difficile.

En grande difficulté avec les Bleus à l’Euro 2016, il avait ensuite enchainé par un passage délicat et très mal terminé à Marseille, avant de tenter sa chance avec un retour sans succès en Premier League. Toujours absent des terrains à 37 ans, l’ancien capitaine de Manchester United est surtout très présent sur les réseaux sociaux, où il se met régulièrement en scène et se chauffe avec tous les sujets possibles. Cela lui vaut quelques tensions avec d’anciens coéquipiers ou avec le PSG depuis son passage remarqué au Parc des Princes. Les gens qui s’attaquent par média interposé à Patrice Evra savent en tout cas à quoi s’attendre, même si ce n’est pas ça qui va calmer Noël Le Graët. Le président de la FFF a ainsi dit ce qu’il pensait de l’attitude de l’arrière gauche ces derniers temps.

« Il y a deux personnages. Celui qui a joué avec nous sous les ordres de Didier Deschamps était parfait. Il était bien vu par les plus jeunes, il était très tonique. Il s’est arrêté à temps. Sa fin de carrière avec Marseille puis en Angleterre, cela a été moyen… Il a un peu de mal à vieillir. Depuis qu’il n’est plus dans l’action du jeu, il a du mal à se repositionner en tant qu’homme », a lancé à l’AFP le dirigeant français, qui aimerait bien que le grand joueur que fut Patrice Evra, prenne un peu plus de hauteur depuis qu’il a arrêté le football.