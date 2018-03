EdF : Duluc a vu Deschamps faire régresser les Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Régulièrement, Didier Deschamps est remis en cause par les supporters de l’Equipe de France en raison de son style de jeu défensif et trop restrictif en attaque. Heureusement, le spectacle était au rendez-vous fin 2017 et les matchs contre l’Allemagne ou les Pays de Galles ont été plutôt intéressants offensivement. Néanmoins, Vincent Duluc s’inquiète pour cette Equipe de France qui « ne progresse pas ». Selon le journaliste de L’Equipe, les Bleus ont même « régressé » depuis l’Euro 2016.

« Le vrai problème de l’Equipe de France, c’est que pendant les 14 mois qui ont suivi l’Euro 2016, on avait l’impression que l’équipe n’avait pas progressé. Pire, on a parfois eu l’impression qu’elle avait régressé. Au lieu de lancer quelque chose, l’Euro a été la fin d’un cycle et il a fallu relancer une nouvelle génération pour Deschamps avec Dembele, Mbappe et tous les jeunes » a expliqué le journaliste sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. Les prochains matchs contre la Colombie et la Russie seront une bonne occasion de juger les Bleus à quelques mois du Mondial en Russie…