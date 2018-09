EdF : Dugarry revendique un nouvel ennemi… chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Ancien joueur pas forcément ouvert à la critique quand il était encore sur les terrains, Christophe Dugarry s’est fait sa place à Canal+ puis chez RMC pour la franchise de ses interventions, sans ménager personne.

Cela lui vaut quelques ennemis, même avec ses anciens coéquipiers comme Didier Deschamps, ou c’est parti très loin pendant l’été. Mais dans son émission, le champion du monde 1998 a révélé qu’un certain Antoine Griezmann le boudait également. La raison ? L’ancien bordelais avait taillé le joueur de l’Atlético Madrid quand ce dernier avait fait un petit film pour ménager le suspense puis annoncer qu’il restait dans son club cet été.

« J'ai eu des mots durs sur sa décision, quand il a fait sa vidéo avant la Coupe du Monde. Je sais qu'il n'a pas apprécié, que ce ne lui a pas plu. Je sais qu'il m'en veut. Il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Je parlais de respect de l'équipe de France, de l'institution, et qu'on ne se serve pas de l'équipe de France pour passer ses messages personnels. Il n'a même pas essayé de comprendre. On peut être vexé d'une critique, on peut ne pas être content. Mais je pense qu'on peut essayer de la comprendre. Surtout quand j'ai dit, des dizaines et des dizaines de fois, que c'était un grand joueur. Ou alors, si tu veux m'appeler quand j'ai dit des mauvaises paroles, appelle-moi aussi quand j'ai dit des choses extraordinaires sur toi », a expliqué Christophe Dugarry, qui s’est visiblement fait remonter les bretelles par l’entourage du Français, et n’a pas apprécié non plus.