EdF : Dugarry en a marre de ces Bleus version Mondial 2018

Championne du monde cet été en Russie, l’équipe de France n’a pas pratiqué le jeu le plus séduisant pendant la compétition.

Les hommes de Didier Deschamps se sont surtout appuyés sur un bloc solide et une redoutable efficacité offensive. Mais cela n’a pas suffi pour emballer Christophe Dugarry. Le Mondial en poche, le consultant de RMC veut maintenant voir autre chose dans le jeu. « Il y a une attente importante derrière cette équipe. Les passionnés de foot que nous sommes attendent plus que des victoires et des titres, a confié l’ancien attaquant. Ils attendent une certaine manière de jouer et d’imposer les choses. On a suffisamment de talent pour proposer un jeu de qualité en plus de la victoire. »

« Les gens qui ne suivent pas régulièrement le foot s’en fichent et ne veulent que la victoire, et ils ont raison car c’est sans doute la chose la plus importante dans le foot. Mais je ne me rallierai jamais à la dictature du résultat, a poursuivi le champion du monde 1998. Il y a bien d’autres choses dans le foot et le sport en général car c’est aussi un spectacle. Et je pense que cette équipe a une marge de progression assez importante. » Mais que les Bleus se rassurent, Dugarry ne leur tombera pas dessus dès l’après-match en Allemagne.

Dugarry veut rêver

« Je serai indulgent avec cette équipe mais j’attends une progression, que les joueurs nous montrent encore plus car ils en sont capables, et une vraie force collective aussi, au-delà de l’état d’esprit qui a été irréprochable. Je veux voir plus de qualité, plus de talent, je veux que cette équipe me fasse rêver au-delà du résultat et se lâche un peu plus. J’ai envie de voir ça, comme d’autres spécialistes et passionnés de foot », a annoncé le supporter tricolore, qui attend donc une autre EdF pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations ce jeudi.