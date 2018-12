EdF : Didier Deschamps n'en peut plus de cette critique anti-France

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France a beau avoir décroché le titre mondial en Russie, les critiques ont continué, y compris dans notre pays, sur le style de jeu pratiqué par la formation de Didier Deschamps. Même si le sélectionneur national a plusieurs fois répondu à ces attaques, il a profité de son élection comme Champion RTL Sports 2018 avec l'équipe de France pour en remettre une couche et essayer d'en finir avec ce débat qui tourne en rond.

Car pour Didier Deschamps, ces reproches faits aux Bleus sont hors-sujet. « C'est quoi le football ? C'est marquer des buts plus que l'adversaire et ne pas en prendre, non ? On a marqué des buts sur attaques placées, sur attaques rapides, on a mis 14 buts dans toute la compétition, 11 dans la phase finale, 4 en finale. C'est quoi le football de haut niveau ? C'est de l'efficacité, offensive et défensive (...) L’équipe qui est championne, elle a été meilleure que toutes les autres (...) Évidemment qu'on n'a pas tout maîtrisé. Mais on a mieux maîtrisé que tous nos adversaires », fait remarquer, à juste titre, le sélectionneur des champions du monde, qui a fait ce qu'on lui demandait, à savoir remporter le Mondial 2018 et ajouter une deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France.