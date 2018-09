EdF : Deux mois après, Meunier a toujours le « seum »

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Mondial 2018.

Après le match France-Belgique en demi-finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de la Belgique dont le gardien Thibaut Courtois avait été moqués en raison de leurs déclarations d’après-match. Rageux et mauvais perdants selon plusieurs observateurs, les joueurs belges ont-ils enfin tourné la page ? Visiblement, pas tous. Thomas Meunier par exemple, ne digère toujours pas cette défaite contre la France comme il l’a expliqué dans le quotidien Le Soir.

« C’était très frustrant de jouer face à eux. Nous, on voulait un match avec deux équipes. Or sur le terrain, il n’y en avait qu’une désireuse de développer un jeu offensif et d’apporter de l’intensité et du spectacle. On ne s’attendait pas spécialement à ce type de jeu. On pensait que la France allait sortir davantage. Les cinq premières personnes croisées à la reprise des entraînements du PSG m’ont dit qu’on méritait de gagner. Après, parfois, dans la salle de kiné, on me lance « ce n’est que pour les champions du monde ici », mais cela reste bon enfant » a lancé un Thomas Meunier qui ne digère toujours pas cette défaite. Pourtant à un moment, il va bien falloir passer à autre chose…