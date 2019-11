EdF : Deux forfaits redoutés, confiance pour Mbappé

Dans : Equipe de France.

Encore plus que lors des derniers rassemblements, Didier Deschamps va compter ses hommes encore vaillants à l’occasion des dernières journées de qualification pour l’Euro 2020.

Il faut encore une victoire aux Bleus pour assurer leur billet pour le rendez-vous continental, et la liste devrait être amenée à évoluer ce lundi. En effet, en ce 11 novembre, les Français sont attendus et un point médical précis sera fait pour trois d’entre eux. Tous deux blessés ce week-end, Blaise Matuidi et Tanguy Ndombélé vont probablement devoir déclarer forfait, amenant Didier Deschamps à appeler deux nouveaux joueurs. Pour Kylian Mbappé, l’optimisme est en revanche de mise. Mis au repos face à Brest en raison de douleurs aux adducteurs, l’attaquant du PSG se sentirait à 100 % et sans aucune gêne.