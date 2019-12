EDF : Deschamps rappelle à Mbappé qui est le patron

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé parviendra-t-il à disputer l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques de Tokyo dans la foulée ? C'est en tout son objectif. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps a donné son avis sur la question, et celui-ci est favorable, même s'il émet tout de même une petite réserve.

Kylian Mbappé ne s'en cache pas, il souhaite disputer les Jeux Olympiques de Tokyo quelques semaines après l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Interrogé à ce sujet il y a quelques jours, le président de la Fédération Noël Le Graët avait répondu favorablement à cette idée, mais avait annoncé qu'il devait d'abord rencontrer les dirigeants du PSG, et plus particulièrement Leonardo. A son tour interrogé à ce sujet, Didier Deschamps s'est lui aussi montré favorable, comme il l'a déclaré au micro de RMC. Le sélectionneur, qui a prolongé jusqu'en 2022, tient tout de même à rappeler à la star parisienne que l'objectif numéro 1 est l'Euro 2020.

« C’est plutôt rafraîchissant de voir Kylian s'intéresser aux JO et à ce que cela représente mais il y a d’abord un objectif et c’est le championnat d’Europe avec les Bleus. Kylian est un international mais son employeur c’est le PSG. Il y a aura une concertation entre mon président et le club francilien. Je ne veux pas renvoyer la patate chaude mais son employeur c’est le PSG. Il faut déjà savoir si oui ou non, il sera libre d’aller aux JO. Même si je discute depuis le début avec Sylvain Ripoll, cela ne veut pas dire que c’est ma décision. Ce sera la sienne », a déclaré le sélectionneur des Bleus, qui sait bien qu'une aventure olympique peut aussi marquer une carrière, et que le train ne passe pas à chaque olympiade pour la France.