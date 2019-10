EdF : Deschamps prolongé lundi soir à 23h ?

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps est arrivé aux commandes de l’équipe de France en juillet 2012 avec comme première échéance, qualifier les Bleus pour le Mondial 2014 au Brésil. Une mission accomplie, ce qui a valu au sélectionneur national une première prolongation de contrat. Depuis, DD a connu la déception d’une défaite en finale de l’Euro 2016 en France et un énorme bonheur avec le titre mondial décroché l’été 2018 en Russie. Alors que le contrat de Didier Deschamps s’achève l’an prochain, la Fédération Française de Football s’apprête à lui proposer une prolongation de contrat dès que les Bleus seront qualifiés pour l’Euro 2020.

Autrement dit, si lundi soir la France bat la Turquie et valide son ticket pour le tournoi continental de l’été prochain, alors Noël Le Graët proposera immédiatement à Didier Deschamps de conduire les Champions du monde jusqu’au Qatar 2022. A priori, le salaire actuel du coach des Bleus n’explosera pas, DD empochant actuellement 2ME par an, plus les primes gagnées lors des tournois. Selon L’Equipe, la FFF pourrait offrir au maximum une hausse de 10% au sélectionneur national, mais pas plus les caisses de la Fédération Française de Football n’étant pas extensibles à souhait. L’idée de NLG est d’annoncer cette prolongation jusqu’en 2022 à l’occasion de l’assemblée de générale de la Fédé le 14 décembre prochain.