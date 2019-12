EdF : Deschamps ne veut plus parler du cas Benzema

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps sait bien que l'absence de Karim Benzema en équipe de France fait toujours des vagues. Mais il refuse désormais de s'exprimer sur le sujet très sensible de l'attaquant du Real Madrid.

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps le divorce est consommé et même si le buteur madrilène n’est pas aussi remonté contre le sélectionneur qu’il l’est contre Noël Le Graët, il est évident que les deux sont désormais irréconciliables. Que KB9 brille ou pas avec son club, il ne sera pas en équipe de France pour l’Euro 2020, l’affaire est entendue, d’autant plus facilement que les Bleus n’ont pas eu besoin de l’ancien lyonnais pour gagner le Mondial 2018 en Russie. Mais Didier Deschamps est parfaitement conscient que ce dossier suscite bien des débats, notamment sur les réseaux sociaux, surtout depuis que Karim Benzema a expliqué que le coach tricolore cédait à « une frange raciste de la France ».

Alors, quand dans Le Progrès, on lui parle de la situation de Karim Benzema, Didier Deschamps met rapidement fin à la question. « Je n’ai plus rien à dire sur ce sujet et peu importe ce qui peut se dire, les informations nouvelles ou pas. Je reste sur ma position, valable pour n’importe quel joueur. Je ne fais pas des choix par rapport à moi, mais par rapport à ce que je pense être le mieux pour l’équilibre et le collectif de l’équipe de France », explique le sélectionneur national, qui ne veut pas rentrer dans les détails afin de relancer les éternels polémiques sur la situation de Karim Benzema.