EdF : Deschamps ne l’a pas zappé, Mbappé peut remercier Jardim

Avant de signer au Paris Saint-Germain en toute fin de mercato estival, Kylian Mbappé avait connu plusieurs semaines difficiles.

L’officialisation de son prêt ayant tardé, l’attaquant français est longtemps resté dans une situation inconfortable alors que la saison avait débuté. Dans ces conditions, l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim avait décidé d’écarter son prodige qui avait déjà la tête au PSG. Ce qui n’a pas empêché le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps de le convoquer fin août. En effet, le patron des Bleus s’était renseigné auprès de son ami portugais.

« Si j’ai parlé de Mbappé avec Jardim ? Oui. On ne peut pas tout dire, mais on en a parlé, a confié DD à L’Equipe Magazine. (…) Pour Kylian, c’était surtout fin août : il ne jouait pas à Monaco. Mais je savais grâce à Leonardo qu’il s’entraînait régulièrement. C’était important pour moi d’avoir les bonnes infos, car on avait des matchs très tôt. » Rappelons que le 31 août dernier, Mbappé inscrivait son premier but en sélection contre les Pays-Bas (4-0) en éliminatoires du Mondial 2018.