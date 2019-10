EdF : Deschamps ne l’a pas amusé, Lampard est furieux pour Kanté !

Dans : Equipe de France, Premier League.

Victime de plusieurs blessures cette saison, N’Golo Kanté n’a pas pu jouer avec l’équipe de France.

Le milieu de terrain était attendu titulaire en Islande (0-1), mais un nouveau coup dur à l’échauffement l’a empêché de disputer cette première rencontre. Puis la deuxième contre la Turquie (1-1) trois jours plus tard. Pourtant, le staff des Bleus n’a pas jugé pertinent de le renvoyer à Chelsea. De quoi provoquer la colère de Frank Lampard, qui n’a pas apprécié la petite blague du sélectionneur Didier Deschamps sur le temps de jeu de son attaquant Olivier Giroud.

« Avant la trêve, je sais que Didier Deschamps a plaisanté sur Olivier Giroud. C'était léger bien sûr, on a tous nos problèmes, a d’abord réagi le manager des Blues. Mais la situation de Kanté n'a rien de drôle, on a communiqué avant la précédente trêve parce qu'il était blessé. On doit penser au bien du joueur. Il n'y était pas allé, on s'était mis d'accord. C'est comme ça que les choses doivent se passer. »

Lampard se plaint du staff français

Mais lors du dernier rassemblement, les échanges n’ont pas été aussi efficaces. « Après le premier match qu’il n’a pas disputé, il a passé des tests physiques la veille du deuxième match, a indiqué l’Anglais. Il était clair qu'il ne pouvait pas jouer. Ensuite, il est resté sur le banc, ça ce n'est pas de la communication. (...) Nos médecins communiquaient mais parfois, les informations ne nous revenaient pas lorsque je les attendais. »

« Je comprends que quand les joueurs sont avec leurs sélection respectives, ils leurs appartiennent, mais il était clair qu'il ne pouvait pas jouer. On aurait préféré qu'il revienne pour se soigner. (...) Désormais, je vais essayer de mieux communiquer avec chaque sélectionneur », a prévenu Lampard, qui n’hésitera plus à harceler Deschamps et la Fédération Française de Football, à l’image du Bayern Munich avec Lucas Hernandez.