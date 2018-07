EdF : Deschamps n’a pas digéré l’écart de conduite de Dembélé

Dans : Equipe de France.

Titularisé contre l’Australie (2-1), Ousmane Dembélé n’avait pas répondu aux attentes lors de l'entrée en lice de l'équipe de France au Mondial 2018. Le jeune ailier avait réalisé une prestation décevante, un peu à l’image de sa saison marquée par les blessures.

Un manque de chance pour certains, les conséquences d’une mauvaise décision pour d’autres… En effet, l’ancien joueur du Borussia Dortmund était parti au clash pour rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, allant même jusqu’à sécher l’entraînement. Un comportement qui avait agacé Didier Deschamps puisque le sélectionneur tricolore ne l’avait pas convoqué pour affronter les Pays-Bas (4-0) et le Luxembourg (0-0) en éliminatoires du Mondial 2018.

Quelques mois plus tard, le technicien ne regrette pas sa décision et condamne toujours l’attitude de Dembélé. « C’est un comportement qui ne va pas. Point. Il a causé des problèmes au Borussia Dortmund, à ses coéquipiers et à l’équipe nationale, a dénoncé le patron des Bleus dans Sport Bild. Je ne pouvais pas l’appeler pour les matchs qualificatifs parce qu’il ne s’entraînait pas. » Revenu en sélection par la suite, le Blaugrana a dû avoir droit à un petit recadrage...