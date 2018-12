EdF : Deschamps-Mourinho, Ménès n'ira pas jusqu'à les comparer

Dans : Equipe de France, Premier League.

Pierre Ménès a été l’un des premiers à… ne pas se plaindre du limogeage de José Mourinho par Manchester United.

Le consultant de Canal+ déteste autant la façon de jouer de l’entraineur portugais que ses provocations à outrance. Et à l’heure où beaucoup de monde se demande si la magie du « Special One » a disparu avec le temps, la réponse semble trouvée avec ce limogeage décidé par le club anglais. Commentant cette annonce sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a été interpellé sur sa « haine » envers José Mourinho, et certains ont voulu savoir si elle était comparable avec son aversion à l’égard de Didier Deschamps. La réponse est non.

« J’ai toujours détesté Mourinho, son béton et son attitude. Et je me réjouis qu’il ne soit jamais allé au PSG. Si je met Deschamps dans la même catégorie ? Non, il est ni aussi défensif, et encore moins provocateur », a certifié le consultant vedette. Il est vrai que l’entraineur français, qui n’a pas forcément fait rêver les amoureux du beau jeu pendant le mondial, a au moins le mérite de maitriser comme personne la langue de bois, utile pour se sortir des éventuelles polémiques. Tout le contraire du « Mou ».