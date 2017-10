EdF : Deschamps : « L’essentiel est là, mais on doit faire mieux »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps (au micro de TF1 après la victoire de la France en Bulgarie) : « Cela a été un match compliqué avec beaucoup de fautes et d’engagement. On n’a pas fait une grande deuxième mi-temps, on a eu peu d’occasions et on a eu plus de mal. De leur côté, ils ont mis plus d’agressivité (...) L’essentiel est là, mais on doit être capable de mieux faire. On est toujours à la première place c’est important. Il nous reste un dernier match, cela ne dépend que de nous. Je suis confiant, je l’étais avant le match et en ayant réussi à gagner ici où l’on ne s’était jamais imposé je le suis encore plus. Je suis satisfait, maintenant il faut bien récupérer pour la rencontre de mardi. »