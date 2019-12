EdF : Deschamps ignore Benzema, un choix « stupide » ?

Dans : Equipe de France.

Bien malgré lui, Noël Le Graët a totalement relancé le débat sur Karim Benzema et l’Equipe de France en indiquant il y a un mois que l’aventure du Madrilène chez les Bleus était terminée.

En ce début de semaine, c’est au tour de Marco Simone de se mêler de cette affaire et de commenter le choix très controversé de l’un de ses ennemis historiques, à savoir Didier Deschamps. Récemment renvoyé par le club marocain du Chabab Mohammedia, l’Italien a vivement critiqué le boss des Bleus dans une interview accordée à la RTBF, prenant au passage la défense de Karim Benzema.

« Je dis toujours qu’il n’y a pas de "joueurs stupides", seulement des "entraîneurs stupides". On pense souvent avoir inventé des systèmes de jeux mais on oublie que les joueurs sont la chose la plus importante. Bien sûr le rôle de l’entraîneur est d’avoir de bonnes relations avec tout le monde et un bon management, mais il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui font la chance ou la malchance d’un entraîneur. Benzema est un grand joueur et je ne peux pas imaginer ne pas le reprendre dans mon groupe » a lâché l’ancien joueur de l’AS Monaco, lequel garde un mauvais souvenir de sa collaboration avec Didier Deschamps. Et qui lui fait visiblement encore payer même si cette interview ne devrait pas changer la vie du sélectionneur de l’Equipe de France…