EdF : Deschamps est un génie, un consultant en est certain

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France fait taire les nombreux sceptiques.

Comme avant l’édition 1998, les Bleus n’ont pas été épargnés. Et leur sélectionneur a pris cher à l’approche du grand rendez-vous. On se souvient des commentaires négatifs suite à la prolongation de Didier Deschamps en octobre dernier. Ou plus récemment après l’annonce de sa liste pour le tournoi en Russie. Quelques semaines plus tard, Olivier Rouyer et d’autres spécialistes sont obligés d’admettre que le coach français avait raison.

« Il a su parfaitement organiser son affaire. Tout le monde l'a critiqué sur sa liste pour la Coupe du monde. Mais en fait, on s'aperçoit qu'elle est très cohérente, a analysé le consultant de la chaîne L’Equipe. On le voit avec Pavard et Hernandez qui ont parfaitement suppléé Sidibé et Mendy. On pouvait lui reprocher de ne pas avoir doublé le poste d'avant-centre, il n'y avait que Giroud. Mais Giroud est la base de son fondement offensif. Et il a toujours sa colonne vertébrale avec Lloris, Varane, Kanté et Giroud. »

La base et le talent en plus

« Ensuite des talents sont arrivés. Griezmann, on n'en parle pas parce que c'est le présent. Il y a Mbappé qui arrive, qui amène quelque chose de nouveau à l'équipe, qui permet à Griezmann de repenser à son rôle dans l'équipe, a-t-il commenté. Tout ça change et c'est bien vu de la part de Deschamps. » Comme son ancien mentor Aimé Jacquet, « DD » a l’occasion de devenir un héros national si les Bleus remportent la finale dimanche.