EdF : Deschamps démissionnera-t-il en cas de Bérézina en Russie ?

Tout fraichement prolongé comme sélectionneur national, Didier Deschamps s’est engagé jusqu’en juin 2020 avec les Bleus, dans une belle preuve de stabilité.

Mais cet équilibre sera forcément fragilisé si jamais l’équipe de France ne parvient pas à répondre aux objectifs élevés fixés par le président de la FFF, à savoir les demi-finales. Histoire de calmer l’euphorie autour de sa prolongation de contrat, Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse sur sa faculté à prendre la décision de démissionner si jamais il devait connaître une grosse déception en Russie. La réponse a été plutôt négative, dans un bel exercice de langue de bois tout de même.

« Vous avez toujours de bonnes questions (sourire). Je suis quelqu'un de positif. Je ne me projette pas. Avec des si... J'espère, en tout cas, que vous ne me reposerez pas la question. On ira en Russie avec beaucoup d'ambition, avec l'envie d'aller le plus loin possible. On en saura un peu plus le 1er décembre, avec le tirage. On sort d'une finale de championnat d'Europe, l'attente est forte et importante. Cela doit galvaniser les joueurs. Il faudra passer les étapes pour aller le plus loin possible », a expliqué le champion du monde 1998 pour qui une présence dans le dernier carré serait la suite logique du Mondial 2014 et de l’Euro 2016.