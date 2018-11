EdF : Deschamps convoque Lacazette et Sissoko en renfort !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Outre Anthony Martial, Paul Pogba est également forfait pour les matchs de l’Equipe de France contre les Pays-Bas et l’Uruguay. Ainsi, la FFF a annoncé dans un communiqué publié ce lundi après-midi que Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette avaient été convoqués par Didier Deschamps en renfort.

« Paul Pogba et Anthony Martial se sont présentés ce lundi matin au centre national du football (CNF) de Clairefontaine. Ils ont été reçus par le Docteur Franck Le Gall, qui a diagnostiqué, pour Paul Pogba une lésion musculaire au niveau de la cuisse gauche, et pour Antony Martial un problème au niveau des adducteurs. Les deux joueurs de Manchester United ne pourront donc pas participer aux matches contre les Pays-Bas, le vendredi 16 novembre à Rotterdam, et face à l’Uruguay, le mardi 20 novembre au Stade de France. Ils ont été remis à la disposition de leur club à l’issue du déjeuner. Didier Deschamps a décidé de convoquer Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) et Alexandre Lacazette (Arsenal FC) » a expliqué la FFF dans un communiqué. Didier Deschamps aura l’occasion d’en dire plus ce mardi après-midi puisqu’il sera en conférence de presse à 14h45.