EdF : Deschamps a hâte de voir Diarra à l’oeuvre au PSG

Dans : Equipe de France, PSG.

Arrivé libre au Paris Saint-Germain mardi, Lassana Diarra ne fait pas l’unanimité auprès des observateurs.

Pour certains, le club de la capitale prend un énorme risque avec le milieu de 32 ans. Il faut dire que le joueur passé par Chelsea, Arsenal ou le Real Madrid n’évolue plus au haut niveau depuis plusieurs mois. Et surtout, on peut douter de sa condition physique sachant que le natif de Paris n’a pas été épargné par les blessures. Son évolution au PSG sera donc observée à la loupe, notamment par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui attend de voir où en est l’international tricolore (34 sélections) avant d’envisager son retour.

« Diarra revient dans un grand club français. Je ne sais pas dans quel état physique il est, car il a peu joué dans cette dernière année, a commenté le patron des Bleus. Les qualités, il les a, et il redevient opérationnel, c'est quelqu'un qui aime le football et sa place est sur un terrain. Pour le moment il était en stand-by, il va retrouver le plaisir de s'entraîner et de jouer. Après on verra pour la suite. » Rappelons que l’ancien Marseillais avait convaincu Deschamps en l’espace de quelques mois, avant de rater l’Euro 2016 pour blessure.