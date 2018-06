EdF : Deschamps a bien un style de jeu, c'est Xavi qui le dit

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Souvent montré du doigt pour son style de jeu peu académique à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Xavi.

Deux ans après sa finale perdue contre le Portugal lors de l'Euro 2016, l'équipe de France n'a pas tellement progressé. Seconde équipe la plus jeune de la Coupe du Monde 2018, la troupe de Didier Deschamps avance sans grands repères. En manque d'un onze type, vu que le trio offensif change au fil des matchs, comme une partie de l'entrejeu et de la défense, le groupe tricolore semble dans le flou en plein Mondial, avec un style de jeu ultra-basique. Une tendance confirmée lors du premier match poussif mais remporté face à l'Australie (2-1). Ce qui n'inquiète pourtant pas Xavi, qui estime tout simplement que Didier Deschamps fait du DD.

« C'est faux, Deschamps a un style. Simplement, lui ou Simeone sont d'une autre école que Löw, Lopetegui ou Guardiola. Deschamps n'a pas changé d'idée en devenant coach : solidité défensive et contre-attaque. Il s'en fiche d'être dominé car il accorde plus d'importance à son organisation défensive qu'offensive. Son équipe n'en est pas moins compétitive. Je respecte toutes les manières de penser », a glissé, dans les colonnes du JDD, le milieu espagnol d’Al Sadd, qui pense donc que les Bleus peuvent aller loin en Russie grâce à leur talent, et malgré un niveau de jeu inquiétant.