EdF : Dans le vestiaire aussi, Mbappé a éclipsé Griezmann

Menée par l’Islande en amical jeudi, l’équipe de France a finalement arraché le match nul (2-2) grâce à Kylian Mbappé.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a provoqué le but contre son camp d’Holmar Eyjolfsson, avant d’égaliser sur penalty, le tout en l’espace d’une demi-heure. L’ancien Monégasque avait en effet remplacé Antoine Griezmann à la 60e minute. Un vrai symbole selon Bixente Lizarazu qui voit le prodige français voler la vedette au Madrilène sur le terrain, dans les médias et même dans le vestiaire des Bleus.

« Maintenant, on sait qu’il y a une équipe de France avec Kylian Mbappé et une équipe de France sans Kylian Mbappé. Et elle n’est pas au même niveau, a commenté le consultant dans L’Equipe. Le match contre l’Islande l’a souligné une fois de plus. Les Bleus perdaient, ils n’avaient pas de solution. Il est entré et il a trouvé la faille qui a relancé l’équipe. Les Islandais se sont mis à défendre en reculant comme si sa présence leur avait fait perdre confiance. Aujourd’hui, il est un atout énorme, hors norme, pour l’équipe de France. »

« La nouvelle terreur du foot international »

« Pour Didier Deschamps, il faudra aussi gérer les ego de ces joueurs, sachant que le statut de Mbappé a beaucoup changé et qu'un nouvel équilibre des pouvoirs se dessine, a prévenu l'ex-international tricolore. Antoine Griezmann reste toujours un joueur très important et précieux mais Kylian Mbappé, même s’il n’a que 19 ans, est vu par ses partenaires comme un joueur qui fait gagner. Et à l'étranger, il est perçu comme la nouvelle terreur du foot international. » Décevant jeudi à Guingamp, l’attaquant de l’Atlético ne peut pas lutter…