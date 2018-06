EdF : Critiqué par la presse, Mbappé prend une décision radicale

Dans : Equipe de France.

Il y a deux semaines, avant le début de la Coupe du monde, un Kylian Mbappé sourire aux lèvres et main sur le cœur, lisait une lettre de remerciement à Christian Jeanpierre, pour sa dernière à la tête de Téléfoot. Ce dimanche, l’émission dominicale annonce que l’attaquant français ne rigole plus du tout, et a décidé de boycotter la presse jusqu’à la fin de la compétition. Le motif ? Les critiques reçues après deux premiers matchs pourtant corrects, et un but à son actif.

Mais face à l’Australie, il lui avait été reproché de jouer un peu trop solo, tandis que contre le Pérou, c’est son manque d’implication défensive et collective qui avait parfois été déploré. De quoi toucher le joueur du PSG, qui avait déjà refusé de répondre aux questions après la victoire face au Pérou. De son côté, Didier Deschamps a assuré que les joueurs et Kylian Mbappé vivaient très bien ensemble, mais étaient tout de même sensibles aux critiques, comme Paul Pogba l’a fait savoir un peu plus tôt.