EdF : Courbis rêve d'une attaque de feu avec Benzema au Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Le débat autour de la présence de Karim Benzema en équipe de France perdurera inévitablement tant que l’attaquant du Real Madrid continuera à être sportivement l’un des meilleurs au monde à son poste. Mais pratiquement deux ans jour pour jour après sa dernière sélection, l’ancien lyonnais est sur la liste noire de Didier Deschamps, et cela ne concerne pas du tout le côté sportif. Benzema paye toujours son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, et c’est cette décision du sélectionneur de continuer à le mettre à l’écart qui fait toujours débat. Car forcément, compléter la ligne d’attaque avec celui qui vient de gagner deux fois de suite la Ligue des Champions aurait sacrément de la gueule, comme l’avoue sans détour Rolland Courbis.

« Imaginons une ligne d'attaque Dembélé-Griezmann-Benzema-Mbappé, avec, sur le banc de touche, Payet, Lemar, Coman, Giroud et les autres… On aurait peut-être la chance de marquer un ou deux buts de temps en temps, non ? Même si c'est difficile pour Didier de le faire revenir », a livré dans L’Equipe l’ancien coach de l’OM et de Bordeaux notamment, persuadé que le jeu en vaut la chandelle. Néanmoins, Coach Courbis n’est pas dupe, les chances de voir Didier Deschamps changer d’avis à ce sujet sont extrêmement tenues.