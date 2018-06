EdF : Cette belle purge, c'est de la faute du Danemark...

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’Equipe de France après le match nul contre le Danemark 0-0, sur TF1) : « On ne va pas aller les chercher non plus. Le Danemark s'est mis dans une position où ils ne voulaient qu'un point... Mission accomplie, c'était l'objectif, d'assurer cette première place. Maintenant on va bien récupérer, on a un huitième de finale à jouer. Face à des blocs très bas comme c’était le cas du Danemark et de la densité, ce n’est pas évident. Aujourd’hui, j'ai fait beaucoup de changements, ça permet de faire en sorte que tout le monde se sente concerné ».