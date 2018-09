EdF : Ce match en Russie qui hante encore Le Graët

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Sacrée champion du monde en Russie cet été, l’équipe de France a provoqué un impressionnant élan populaire avec cette deuxième étoile décrochée.

Partout en France, la fête était de mise même si sur place, on a très peu vu et entendu les supporters français. C’est aussi ce qui chagrine un peu Noël Le Graët, qui dans un entretien à Ouest-France, est revenu sur l’absence des fans tricolores dans les stades russes. Il n’y a certes pas une grande tradition de déplacement pour les supporters bleus, mais le président de la FFF estime que la Russie n’a pas forcément favorisé le débarquement de fans français non plus.

« Je crois que c’est politique : la Russie n’a pas donné beaucoup de places pour leurs supporters à l’Allemagne ou à la France, elle n’a pas voulu travailler avec des agences… Quand je pense qu’il y avait 35 000 Péruviens à Ekaterinbourg dans un stade de 42 000 places lors de France-Pérou… », a pesté un Noël Le Graët un peu fâché avec les chiffres, puisque les grandes nations n’ont pas été privées de billets par la Russie. En effet, le contingent de supporters espagnols lors du premier tour était cinq fois supérieur à celui de la France, tandis que les Allemands et les Anglais étaient au final, 20 fois plus nombreux !