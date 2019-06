EdF : Blessé au genou, N’Golo Kanté quitte les Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Absent lors du match amical entre la France et la Bolivie dimanche dernier (2-0), N’Golo Kanté ne rejouera plus sous le maillot des Bleus cette saison. En effet, ce jeudi soir, l’équipe de France a annoncé le forfait du milieu de Chelsea pour les prochains rendez-vous, en Turquie et en Andorre pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020.

« Après concertation avec le staff médical qui suivait l’évolution de sa blessure au genou droit, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de libérer le milieu de terrain international du Chelsea FC avant le départ pour Konya, en Turquie, prévu vendredi matin. N’Golo Kanté quittera le CNF Clairefontaine ce jeudi soir, après le dîner. Il ne sera pas remplacé dans le groupe », explique le FFF dans un communiqué, qui confirme donc que Didier Deschamps devra faire sans sa paire Pogba - Kanté dans l'entrejeu pour les derniers matchs de la saison.