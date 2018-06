EdF : Benzema viré des Bleus, Gilles Favard s'oppose à Deschamps

Dans : Equipe de France.

L'absence de Karim Benzema en équipe de France fait toujours débat à une semaine de premier match des Bleus dans le Mondial, ce sera samedi prochain à 12h contre l'Australie. Tandis que Didier Deschamps et Noël Le Graët estiment que l'attaquant français n'a plus réellement sa place dans ce groupe tricolore, des voix s'élèvent pour contester la manière dont les dirigeants du football français gèrent le cas Karim Benzema.

Et Gilles Favard est de ceux-là. « Benzema est un très bon joueur, tout le monde le sait et on sait aussi que si Benzema n’est pas en équipe de France ce n’est pas pour des raisons sportives. Il n’y a que des blinblins qui écoutent et croient Deschamps quand il dit que ce sont pour des raisons sportives (...) Mais bon Benzema n’est pas mort, il est toujours en vie et pour preuve il a gagné la Ligue des champions », fait remarquer le consultant de la chaîne L'Equipe, qui pense que Karim Benzema peut revenir chez les Bleus un jour ou l'autre. Et probablement encore plus vite si la France changeait de sélectionneur national après le Mondial, mais c'est une autre histoire.