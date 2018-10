EdF : Benzema sous un autre maillot que la France ? Un tweet met le feu !

Dans : Equipe de France.

Même s'il a changé d'agent il y a quelques jours, Karim Benzema a relayé ce mercredi après-midi le message via Twitter de ce dernier. Et cela vient évidemment en écho aux propos de Noël Le Graët qui a annoncé que KB9 était fini en équipe de France.

Les propos du patron de la Fédération Française de Football sur l'avenir désormais terminé de Karim Benzema ont fait couler de l'encre et mis le feu aux réseaux sociaux. Et le tweet de Karim Djaziri, ancien agent et toujours proche de Karim Benzema, ne va pas calmer la situation. D'autant plus que l'attaquant français du Real Madrid a relayé ce message à ses 8,8 millions de followers.

« Noël vous aviez déjà mis un terme à la carrière internationale de Benzema en juin 2018 vous remettez ça aujourd’hui tout en le dénigrant! Dans quel but? Vous vous reprochez quelque chose ? Écrivez à la FIFA et laissez le jouer pour une autre sélection nous verrons s’il est terminé », a lancé Karim Djaziri, histoire de faire remarquer à Noël Le Graët que ses propos n'engageaient que lui. Bien évidemment, cet éventuel changement de sélection est totalement impossible pour Karim Benzema, mais au moins le patron de la FFF sait à quoi s'en tenir.