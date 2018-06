EdF : Benzema manipulé par son agent, Le Graët accuse !

Dans : Equipe de France.

Cette semaine, réagissant aux propos de Noël Le Graët, qui avait indiqué que Karim Benzema n'avait plus sa place en équipe de France, l'attaquant français du Real Madrid avait fait part de son écoeurement via Twitter en lançant : « Monsieur Le Graët avec tout le respect que je vous dois vous avez perdu une occasion de vous taire car je découvre votre vrai visage qui n’est pas celui qui disait beaucoup m’aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur ! ».

S'exprimant à son tour, le président de la Fédération Française de Football estime que ce message n'a pas été rédigé par Karim Benzema, laissant clairement sous-entendre que c'est l'agent de l'ancien lyonnais qui tirait les ficelles. « Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l’ait écrit, pour être très franc. Le commentaire que j’avais fait sur lui n’avait rien de méchant à son égard. Au contraire. Je reste le seul à déclarer partout que c’est un grand joueur, mais que l’équipe de France, c’est terminé. Je n’ai pas dit autre chose. Si je comprends son amertume ? L’amertume de son agent… Karim Benzema doit déjà être en vacances… », confie, dans L'Equipe, un Noël Le Graët très combattif.