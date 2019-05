EdF : Benzema-Griezmann-Mbappé, il tente de faire saliver Didier Deschamps

Dans : Equipe de France, Liga, PSG.

Même les fans les plus fervents de Karim Benzema n’y croient plus. L’attaquant du Real Madrid, qui sort d’une saison pleine sur un plan personnel, est revenu en France cette semaine, en profitant notamment pour faire une apparition remarquée sur Quotidien. A cette occasion, l’ancien lyonnais a bien fait comprendre qu’il ne comptait pas partir du Real Madrid, tout simplement parce qu’il était dans le meilleur club au monde et qu’il ne se voyait pas jouer à un niveau inférieur. Un discours limpide pour un joueur qui a tout gagné, sauf sur le plan international. Privé d’équipe de France par Didier Deschamps depuis l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, « KB9 » sait que le train est passé et que le sélectionneur national ne le convoquera plus jamais. De quoi donner d’éternels regrets à Nabil Djellit, éternel soutien à Benzema et qui regrette de ne jamais avoir vu à l’œuvre et ensemble sur le terrain, trois joueurs au talent hors-norme.

C'est le meilleur joueur français... Il est sélectionnable, motivé et pourrait former un trio d'enfer avec Mbappe et Griezmann... https://t.co/jGsa2X7l5G — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 17 mai 2019

« C'est le meilleur joueur français... Il est sélectionnable, motivé et pourrait former un trio d'enfer avec Mbappe et Griezmann... », explique le journaliste de France Football, qui sait que ce trio ne verra jamais le jour sous le maillot tricolore. Du moins tant que Didier Deschamps sera en place.