EdF : Benzema et Mbappé chez les Bleus, un appel lancé à Deschamps

Dans : Equipe de France, PSG.

Dimanche, le Real Madrid s'est imposé 3-0 avec un triplé de Karim Benzema, tandis que quelques heures plus tard le Paris Saint-Germain gagnait 3-1 avec cette fois un hat-trick de Kylian Mbappé. C'est une évidence indiscutable, deux des meilleurs attaquants de la planète football sont des joueurs français, mais pourtant il semble désormais presque acquis que l'on ne verra jamais Karim Benzema et Kylian Mbappé évoluer sous le maillot tricolore dans les saisons qui viennent, du moins tant que Didier Deschamps sera sélectionneur des Bleus.

Ecarté de l'équipe de France depuis trois ans, et la fameuse histoire de la sextape de Mathieu Valbuena, KB9 a beau être flamboyant sous le maillot du Real Madrid, et être l'attaquant de référence pour Zinedine Zidane, Didier Deschamps l'a clairement blacklisté. Et pour Bilel Ghazi, cette décision est un véritable crève-coeur pour les amateurs de football. « Ce dimanche met en relief une triste réalité : nous n’aurons probablement jamais l’occasion de voir KMbappe et Benzema évoluer ensemble… En somme, les deux meilleurs attaquants français… », constate, via les réseaux sociaux, le journaliste de L'Equipe. Difficile de lui donner tort, même si les résultats sportifs plaident évidemment en faveur des choix du sélectionneur national. Mais il est évident qu'aucun autre pays au monde ne s'est offert le luxe de se priver d'un buteur aussi doué que Karim Benzema.