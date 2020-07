EdF : Benzema est « 100% algérien »

Dans : Equipe de France.

Privé d'équipe de France, Karim Benzema ne jouera probablement jamais avec l'Algérie. Du côté de la fédération algérienne, on ne croit pas au miracle.

Karim Benzema est éblouissant actuellement avec le Real Madrid, un club que le natif de Lyon a rejoint il y a 11 ans presque jour pour jour. De quoi évidemment remettre de l’huile sur le feu concernant l’absence de l’attaquant madrilène en équipe de France, KB9 étant clairement puni par Didier Deschamps et la Fédération Française de Football. Pour de nombreux supporters des Fennecs, Karim Benzema doit rejoindre l’équipe d’Algérie, la patrie de ses parents. Dans les colonnes de AS, le président de la Fédération Algérienne de Football revendique la nationalité de Karim Benzema, mais il est clairement conscient que jamais l’attaquant du Real Madrid ne pourra jouer avec les Verts. Même s’il le regrette, Kheiredine Zetchi estime que c’est injouable.

Et le dirigeant algérien de mettre les pieds dans le plat. « Est-ce que Benzema est Algérien? Totalement. Karim Benzema est 100% algérien, mais ce qui se passe, c’est qu’il a la nationalité sportive française. Il n'est pas possible qu’il joue avec l'Algérie. L'article 15 du règlement de la FIFA stipule qu'un joueur qui a joué un match officiel avec une équipe ne peut jouer qu'avec cette équipe », a confié Kheiredine Zetchi, qui n’ira pas plus loin sur ce sujet. Il est vrai que la relation entre Karim Benzema et l’Algérie a toujours été un sujet sensible, l’attaquant du Real Madrid ayant notamment mis sur le compte du racisme d’une certaine partie de la France pour expliquer la décision des autorités sportives tricolores de ne plus le retenir chez les Bleus.