EdF : Benzema écarté, Deschamps donne enfin la vraie raison

Absent de l’équipe de France depuis près de trois ans, Karim Benzema n’est pas près de retrouver le maillot bleu.

En tout cas, l’attaquant du Real Madrid ne sera plus jamais appelé sous les ordres de Didier Deschamps. Après son implication dans l’affaire Mathieu Valbuena et sa mise à l’écart en sélection, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais avait accusé le technicien d’avoir « cédé sous la pression d’une partie raciste de la France ». Autant dire que l’image de Deschamps a été affectée, tout comme son entourage et sa maison en Bretagne taguée.

« Ça je n'oublierai jamais, a confié l’ancien coach de la Juventus Turin sur RTL. Ce n'est pas mon rôle de sélectionneur. Je fais des choix par rapport à des critères bien définis mais pas ceux-là. Qu'on puisse tenir des discours qui amènent aux conséquences que j'ai eues dans ma vie privée, c'est quelque chose qui est inconcevable. Je ne peux pas me battre là-dessus. C’est passé. Ça a été violent pour moi mais, pour les gens autour de moi, c’est d’une violence inacceptable. » Benzema voulait une explication, le voilà servi.