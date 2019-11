EdF : Benzema doit revenir en Bleu, Zidane a un argument en béton

Dans : Equipe de France.

Toujours aussi fan de son attaquant Karim Benzema, Zinédine Zidane a commenté sa mise à l’écart en équipe de France. Une situation que l’entraîneur du Real Madrid ne comprend pas.

Le 8 octobre 2015, c’est la date de la dernière sélection de Karim Benzema en équipe de France. Depuis plus de quatre ans, l’attaquant du Real Madrid est mis à l’écart par Didier Deschamps. La raison est simple si l’on en croit le sélectionneur tricolore, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne figure plus dans ses listes pour des raisons sportives. Sa situation n’aurait donc rien à voir avec l’affaire Mathieu Valbuena et les accusations du Merengue dans la presse espagnole. Une explication difficile à croire, surtout pour l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane qui considère Benzema comme le meilleur avant-centre au monde.

« Moi je sais qu'il est très attaché à la sélection, il y a toujours été attaché, il a toujours voulu jouer pour la sélection. Après, c'est toujours pareil, je ne sais pas ce qu'il se passe en interne, a commenté l’ancien coéquipier de Deschamps en équipe de France. Mais moi, si on me pose la question à moi, Zinédine Zidane, je réponds que footballistiquement, c'est tout simplement le meilleur de toute façon. Donc oui, il a sa place en équipe de France, ça c'est sûr et certain. Après, le reste, on ne le contrôle pas. Mais footballistiquement, de toute façon, il n'y a pas photo. » Inutile de demander à Zidane qui aurait sa préférence entre Benzema et Olivier Giroud…