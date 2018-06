EdF : Ben Arfa se permet de donner la leçon à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Désormais libre de signer où il le souhaite, le PSG ne lui ayant rien proposé, Hatem Ben Arfa a déjà décidé de passer son Mondial comme consultant pour France-Football. Et ce mardi, l'ancien international tricolore évoque la manière dont sont organisés les regroupements en équipe de France. L'occasion pour lui de fustiger la façon de faire des différents sélectionneurs tricolores, et notamment Didier Deschamps dont il estime qu'il a un temps de retard et qu'il n'est plus réellement en phase avec les footballeurs actuels.

« Je me souviens de mon séjour en Ukraine, à Kirsha, lors de l’Euro2012, avec Laurent Blanc. J’avais l’impression de me retrouver dans un camp militaire retranché. J’étouffais vraiment, avec un gros sentiment d’enfermement, parfois un peu oppressant. Dans ce domaine, je pense que la France a beaucoup de retard. Nous sommes un peu frileux et restés bloqués sur ce qui se faisait il y a vingt ans. On veut absolument tout mettre sous cloche, tout contrôler, tout maîtriser (...) Je connais bien Didier Deschamps pour l’avoir eu à la fois comme entraîneur et comme sélectionneur. C’est évidemment un technicien qui a beaucoup de qualités mais je ne suis pas certain qu’il soit très ouvert sur l’évolution d’un mode de fonctionnement en interne. C’est dommage », regrette, dans FF, Hatem Ben Arfa. Une prise de position qui va faire ricaner du côté de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, dont les rapports avec Ben Arfa n'étaient pas les plus chaleureux du monde.