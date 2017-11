EdF : Avec Fékir, Martial, et une grosse surprise ?

Dans : Equipe de France, OL, OGCN.

C’est ce jeudi que Didier Deschamps va annoncer sa liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France.

Jusqu’à la Coupe du monde en Russie, ce seront des amicaux désormais au programme, les Bleus ayant gagné leur billet définitif en poule. Pour affronter le Pays de Galles et l’Allemagne, le sélectionneur national devrait opérer quelques changements de taille, pas forcément par choix en raison de plusieurs blessés. Offensivement, dans l’énorme potentiel tricolore, Le Parisien annonce les présences de Nabil Fékir, intenable avec Lyon, et Anthony Martial, qui se montre enfin convaincant avec Manchester United.

Si Hugo Lloris est incertain, ce qui pourrait faire le bonheur de Steve Mandanda et d’un nouveau gardien, la véritable surprise pourrait se créer au poste d’arrière droit. Djibril Sidibé actuellement incertain, la concurrence n’est pas féroce à ce poste. Didier Deschamps pourrait l’ouvrir à un Niçois qui ne serait pas Christophe Jallet, mais Arnaud Souquet, très dynamique et régulier depuis un peu plus d’un an avec les Aiglons. Un joueur complet et souvent inspiré offensivement, ce qui donne visiblement envie à « DD » de voir s’il a le coffre pour répéter ça au niveau international.