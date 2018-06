EdF : Aulas appelle les critiques à se calmer

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, OL.

Jean-Michel Aulas était installé dans les tribunes de la Kazan Arena samedi lors du match France-Australie, le président de l'OL et membre de la FFF ayant décidé de suivre en live les débuts des Bleus lors de ce Mondial. Mais, après avoir récupéré le maillot de Corentin Tolisso et Nabil Fekir, deux internationaux qu'il connaît très très bien, le patron de l'Olympique Lyonnais a demandé à ceux qui taillent l'équipe de France depuis le court succès face à l'Australie d'y aller mollo.

« Je trouve les commentaires sévères ce matin (...) J’étais au match et personne ne dit combien les Australiens sont difficiles à jouer et très solides dans leur organisation. Bravo à Didier, Hugo; toute l'équipe j’ai confiance en eux. Merci aux Lyonnais de coeur », a lancé, via Twitter, Jean-Michel Aulas, qui n'est donc pas plus inquiet que cela pour l'équipe de France malgré ce départ très poussif face à l'équipe d'Australie. Rendez-vous jeudi prochain contre le Pérou, on verra si le président de l'Olympique Lyonnais avait vu juste.